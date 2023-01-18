«Роскосмос» и NASA в случае необходимости заменят российский «Союз» на американский Crew Dragon

Под необходимостью понимаются непредвиденные ситуации на МКС, требующие эвакуации экипажа. Для этого на американском корабле будет оборудовано пятое место.

Crew Dragon оборудуют пятым местом для астронавта Фрэнка Рубио — его кресло перенесут в американский корабль из «Союза». Но это всё же запасной вариант.

«Мы планируем завтра перенести кресло Фрэнка Рубио из "Союза" в корабль Dragon, и мы думаем, что это снизит тепловую нагрузку на корабль "Союз" и в целом поможет», — рассказала представитель NASA.