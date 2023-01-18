«Роскосмос» и NASA в случае необходимости заменят российский «Союз» на американский Crew Dragon

18:38, 18 января 2023
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«Роскосмос» и NASA в случае необходимости заменят российский «Союз» на американский Crew DragonВ случае непредвиденной ситуации
Представитель NASA Дина Контелл заявила, что американское космическое агентство и «Роскосмос» договорились о замене корабля «Союз МС-22» на Crew Dragon в случае необходимости.
Фото: Sputniknews.com
Под необходимостью понимаются непредвиденные ситуации на МКС, требующие эвакуации экипажа. Для этого на американском корабле будет оборудовано пятое место.
Crew Dragon оборудуют пятым местом для астронавта Фрэнка Рубио — его кресло перенесут в американский корабль из «Союза». Но это всё же запасной вариант.
«Мы планируем завтра перенести кресло Фрэнка Рубио из "Союза" в корабль Dragon, и мы думаем, что это снизит тепловую нагрузку на корабль "Союз" и в целом поможет», — рассказала представитель NASA.