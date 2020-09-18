Роскосмос изменит дизайн российской ракеты для доставки космонавтов на Луну
Планируется, что процесс завершится в 2020-2021 годах, причем среди изменений ожидается применение более длинного варианта центрального блока носителя. Помимо внешнего вида ракеты, могут быть внесены изменения и более фундаментального характера, которые позволят найти применение аппарату и за пределами миссий по полету на Луну.
Представители Роскосмоса заявили, что помимо доработки конструкции самого “Енисея”, планируется изменить и наземную инфраструктуру, связанную с ракетой:
По результатам технического проекта в части облика космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, его наземной космической инфраструктуры и объектов производства его составных частей будут внесены корректировки в тактико-технические задания на создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.