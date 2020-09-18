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Роскосмос изменит дизайн российской ракеты для доставки космонавтов на Луну

Причем ожидается, что случится это уже в ближайшее время
В сети появилась информация о том, что Роскосмос изменит дизайн российской ракеты для доставки космонавтов на Луну “Енисей”, в том числе внеся изменения в конструкцию сверхтяжелого носителя.

Планируется, что процесс завершится в 2020-2021 годах, причем среди изменений ожидается применение более длинного варианта центрального блока носителя. Помимо внешнего вида ракеты, могут быть внесены изменения и более фундаментального характера, которые позволят найти применение аппарату и за пределами миссий по полету на Луну.

Представители Роскосмоса заявили, что помимо доработки конструкции самого “Енисея”, планируется изменить и наземную инфраструктуру, связанную с ракетой:

По результатам технического проекта в части облика космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, его наземной космической инфраструктуры и объектов производства его составных частей будут внесены корректировки в тактико-технические задания на создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.