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Роскосмос может переделать российскую орбитальную станцию в военную

Если ситуация в мире не изменится

Уже несколько месяцев в сети активно обсуждают разработку российской орбитальной станции. Но в связи с последними событиями, её назначение может быть изменено.