Роскосмос может переделать российскую орбитальную станцию в военную

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Роскосмос может переделать российскую орбитальную станцию в военнуюЕсли ситуация в мире не изменится
Уже несколько месяцев в сети активно обсуждают разработку российской орбитальной станции. Но в связи с последними событиями, её назначение может быть изменено.
По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, космический объект может стать военно-прикладным. Для того, чтобы этот план реализовался, достаточно лишь сохранения «враждебного настроя по отношению к России» в мире.
Если мы к моменту развёртывания нашей орбитальной станции будем продолжать жить в этом враждебном мире, количество союзников будет ограниченным, то мы будем делать эту станцию военно-прикладной.
Дмитрий Рогозин
Напомним, что ранее Рогозин заявлял, что государственная корпорация намерена направить партнёрам по МКС обращение. В нём будет выдвинуто требование снять с предприятий госкорпорации санкции, которые, по мнению главы Роскосмоса, являются незаконными.
Источник: ТАСС