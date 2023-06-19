«Роскосмос» начал испытания макета «Ангары»

На космодроме «Восточный начались испытания «Ангары-НЖ» — полноразмерной копии тяжелой ракеты-носителя «Ангары-А5».

После транспортировки на склад блоков специалисты «Роскосмос» приступили к распаковке контейнеров с унифицированными ракетными модулями и вспомогательным оборудованием.

На «Ангара-НЖ» отработают подготовку «Ангары-А5» к пуску разрабатываемого в настоящее время космического ракетного комплекса «Амур».

Ранее сообщалось, что полноценное серийное производство «Ангары-А5» начнется в 2024 году.