16:19, 19 июня 2023
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«Роскосмос» начал испытания макета «Ангары»Так готовят ракетный комплекс «Амур»
На «Восточном» начались испытания «Ангары-НЖ» — макета ракеты «Ангары-А5».
На космодроме «Восточный начались испытания «Ангары-НЖ» — полноразмерной копии тяжелой ракеты-носителя «Ангары-А5».
После транспортировки на склад блоков специалисты «Роскосмос» приступили к распаковке контейнеров с унифицированными ракетными модулями и вспомогательным оборудованием.
На «Ангара-НЖ» отработают подготовку «Ангары-А5» к пуску разрабатываемого в настоящее время космического ракетного комплекса «Амур».
Ранее сообщалось, что полноценное серийное производство «Ангары-А5» начнется в 2024 году.