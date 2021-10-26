Роскосмос начнет пользоваться кораблями компании Илона Маска

В сентябре NASA сообщило, что третья и четвертая миссии по доставке людей на Международную космическую станцию при помощи корабля Crew Dragon отправят на околоземную орбиту американских, европейских и японских астронавтов, а также еще одного неназванного члена экипажа.



В апреле Стив Юрчик, занимая должность исполняющего обязанности главы NASA, в беседе со Spaceflight Now не исключил, что первый полет российского космонавта на американских космических кораблях Crew Dragon и Starline произойдет не раньше 2022 года. Согласно Юрчику, речь идет о миссии SpaceX Crew-4, запуск которой состоится не ранее первого квартала 2022 года. Исполняющий обязанности главы NASA отметил, что черновой вариант соответствующего «имплементационного соглашения» между NASA и «Роскосмосом» все еще находится на рассмотрении.