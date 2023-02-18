Для слежения за Арктикой

«Роскосмос» начнёт проектировать арктические спутники в 2026 году. Госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что начнёт эскизное проектирование спутников для наблюдения за Арктикой в 2026 году. Сейчас на околоземной орбите находится один российский спутник «Арктика-М», запущенный в 2021 году, ещё один должен быть запущен в 2023.