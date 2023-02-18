00:48, 18 февраля 2023
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«Роскосмос» начнёт проектировать арктические спутникиДля слежения за Арктикой
«Роскосмос» начнёт проектировать арктические спутники в 2026 году. Госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что начнёт эскизное проектирование спутников для наблюдения за Арктикой в 2026 году. Сейчас на околоземной орбите находится один российский спутник «Арктика-М», запущенный в 2021 году, ещё один должен быть запущен в 2023.
Фото: Goodfon.com
«Роскосмос» планирует разрабатывать спутники «Арктика-МП» с большим количеством спектральных каналов, обеспечивающих более высокое пространственное разрешение изображений. Это позволит лучше изучать Арктику и вести мониторинг полярных областей планеты.
«Разработку аппаратов нового поколения "Арктика-МП" планируется начать с 2026 года», — сказано в сообщении госкорпорации.