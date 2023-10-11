«Роскосмос» начнёт торговать спутниковыми снимками Земли

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в законопроекте от «Роскосмоса», который предоставляет право госкорпорации продавать данные о Земле, полученные из космоса, включая органам власти.

Этот закон предоставит «Роскосмосу» статус единственного поставщика данных о Земле и связанных с ними продуктов. Внесены изменения в законы о госкорпорации «Роскосмос», а также в закон о государственных закупках. Теперь закупки данных ДЗЗ возможны только у «Роскосмоса».

«Роскосмос» будет обязан поставлять данные ДЗЗ федеральным и региональным органам власти без проведения конкурсов. Однако орбитальная группировка коммерческих операторов, таких как «Ситроникс», «НПК БАРЛ» и «Газпром космические системы», должна будет покрыть оставшиеся 33% потребности потребителей.

Эти изменения позволят «Роскосмосу» продавать данные ДЗЗ и увеличат его роль в этой сфере, а также снизят бюджетные расходы на закупку таких данных в ближайшие годы.