«Роскосмос» назвал причину повреждения корабля «Союз МС-22»

Рассматривалась также версия о нарушении герметичности радиатора при производстве, но она не нашла подтверждения. С помощью телекамер американского сегмента МКС выяснилось, что радиатор был повреждён ударом спорадического метеороида.

«С помощью телекамер американского сегмента станции было определено место негерметичности. Версия технического повреждения радиатора во время процесса изготовления рассмотрена и не подтверждается. Результаты исследований позволили подтвердить вывод об ударе спорадическим метеороидом», — сказал Борисов.