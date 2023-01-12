«Роскосмос» назвал причину повреждения корабля «Союз МС-22»Подтвердилось, что причина — спорадический метеороид
«Роскосмос» назвал причиной повреждения корабля «Союз МС-22» удар спорадическим метеороидом. Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что установлена и подтверждена причина повреждения радиатора системы охлаждения пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22».
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Рассматривалась также версия о нарушении герметичности радиатора при производстве, но она не нашла подтверждения. С помощью телекамер американского сегмента МКС выяснилось, что радиатор был повреждён ударом спорадического метеороида.
«С помощью телекамер американского сегмента станции было определено место негерметичности. Версия технического повреждения радиатора во время процесса изготовления рассмотрена и не подтверждается. Результаты исследований позволили подтвердить вывод об ударе спорадическим метеороидом», — сказал Борисов.