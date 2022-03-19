«Роскосмос» не откажется от миссий на Марс

Рогозин отметил, что марсоход делать не планируется, так как посадочная платформа — самостоятельная и полноценная исследовательская станция. Этого аппарата будет достаточно.

«Повторить посадочный модуль «Казачок», который мы делали под миссию ExoMars, не представляет труда. Все чертежи есть, вся конструкторская документация, это наша работа», — сказал Рогозин.