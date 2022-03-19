«Роскосмос» не откажется от миссий на Марс

Наука и технологии
Сегодня в 17:11
1 мин.
«Роскосмос» не откажется от миссий на МарсОб этом сообщил глава корпорации
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что для дальнейших миссий России на Марс будет создана копия посадочной платформы «Казачок», которая быдла сделана для миссии ExoMars-2022.
Рогозин отметил, что марсоход делать не планируется, так как посадочная платформа — самостоятельная и полноценная исследовательская станция. Этого аппарата будет достаточно.
«Повторить посадочный модуль «Казачок», который мы делали под миссию ExoMars, не представляет труда. Все чертежи есть, вся конструкторская документация, это наша работа», — сказал Рогозин.