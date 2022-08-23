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Роскосмос: новейшая российская орбитальная станция будет «вечной»
Накануне текущий глава Роскосмоса Юрий Борисов посетил Центр подготовки космонавтов. В рамках своего визита он обсудил перспективные разработки с космонавтами.
Так, например, он рассказал о том, каким видит будущее грядущей Российской орбитальной станции. Об этом пишет официальный Telegram-канал космического ведомства.
Юрий Борисов рассказал, что станция за счёт сменных модулей сможет быть вечной, а обслуживать её будет новое поколение космических кораблей. Кроме того, глава госкорпорации убежден, что несмотря на национальный принцип создания станции, к участию в проекте могут быть привлечены дружественные страны.
Роскосмос
Подтвердил слова Роскосмоса и её глава — он открыто заявил, что считает реальным принцип открытости станции для дружественных стран и международных исследований.