Роскосмос: новейшая российская орбитальная станция будет «вечной»

Юрий Борисов рассказал, что станция за счёт сменных модулей сможет быть вечной, а обслуживать её будет новое поколение космических кораблей. Кроме того, глава госкорпорации убежден, что несмотря на национальный принцип создания станции, к участию в проекте могут быть привлечены дружественные страны.