Роскосмос обсудит c NASA будущее международной космической станции

Заместитель главы Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев рассказал, что общение на тему пройдёт в ОАЭ, в рамках Астронавтического конгресса, пишет Lenta.ru. Никаких дополнительных подробностей при этом он сообщать не стал.

Отметим, что ранее Рогозин выступил с заявлением о том, что в стенах Самарского университета готовятся «новые поколения молодых учёных и конструкторов». В теории, именно они должны бросить вызов и составить конкуренцию Илону Маску и его специалистам из SpaceX, сообщил чиновник.