Роскосмос обсудит c NASA будущее международной космической станции

Наука и технологии
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Роскосмос обсудит c NASA будущее международной космической станцииПереговоры должны пройти уже осенью текущего года
Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в октябре 2021 года встретится со своим коллегой из NASA Биллом Нельсоном. По последним данным, в рамках этой встречи руководители двух космических компаний обсудят вопросы продления эксплуатации Международной космической станции (МКС).
Заместитель главы Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев рассказал, что общение на тему пройдёт в ОАЭ, в рамках Астронавтического конгресса, пишет Lenta.ru. Никаких дополнительных подробностей при этом он сообщать не стал.
Отметим, что ранее Рогозин выступил с заявлением о том, что в стенах Самарского университета готовятся «новые поколения молодых учёных и конструкторов». В теории, именно они должны бросить вызов и составить конкуренцию Илону Маску и его специалистам из SpaceX, сообщил чиновник.