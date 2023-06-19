Роскосмос определился с финальным обликом отечественной замены МКС

В интервью телеканалу «Россия 24» глава госкорпорации подтвердил, что облик станции уже выбран и она будет иметь особое научное наполнение, а также нацелена на эффективное проведение экспериментов.

Отметим, что Россия рассматривает создание новой национальной орбитальной станции, которая заменит Международную космическую станцию (МКС). Первый этап формирования РОС запланирован на период с 2027 по 2030 годы, а завершение строительства планируется в 2032 году.

Глава Роскосмоса также сообщил, что эскизный проект российской станции будет готов к лету 2023 года, а его первый заместитель Андрей Ельчанинов ранее отметил, что его предварительная стоимость составляет более 600 млрд рублей.