"Роскосмос" опробует лазерную передачу данных между космическими кораблями

По словам пресс-службы компании, на данный момент по данному эксперименту, который был назван “ЭКОЛИНС”, уже проведено полное техническое проектирование. Также, по словам представителя компании, во время испытаний, между МКС и кораблем попытаются передать информацию при помощи пучка лазерного излучения, что является достаточно инновационным методом для российской науки.

На официальном сайте головного научного института “Роскосмоса” ЦНИИмаш говорится, что всего на данный момент запланировано проведение 20–30 сеансов связи на расстоянии от 10 до 4 тыс км, а время запланированных сеансов составит не менее 10–15 часов.