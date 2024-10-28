«Роскосмос» освободил частоты для связи 5G

«Роскосмос» сообщил, что готов предоставить мобильным операторам почти 300 МГц частотного спектра для развёртывания сетей 5G. Как пояснил начальник радиочастотного центра Антон Степанов, это стало возможным благодаря новому радиочастотному плану, освободившему часть диапазона, недавно утверждённого Международным союзом электросвязи. Ожидается, что выделенные частоты — от 6425 до 7125 МГц — позволят увеличить доступность 5G-сетей в России.

По словам Степанова, «Роскосмос» решил не использовать участок в 6700-6925 МГц для спутниковых систем, предпочтя перенести их в другую часть спектра. Такой шаг оставляет пространство для расширения мобильных сетей нового поколения, которые отличаются высокой скоростью передачи данных, быстрой откликом и низким потреблением энергии. Это важно не только для обычных пользователей, но и для развития интернет-среды и подключения устройств интернета вещей.

Международный союз электросвязи включил частоты 6425-7125 МГц в перечень для развития 5G в ряде регионов, включая СНГ, Европу и Ближний Восток. Китай и Бразилия уже активно используют этот спектр, а по оценке GSMA, к 2027 году 5G в этом диапазоне охватит ещё больше стран, увеличивая общую долю покрытия. Минцифры отметило, что обсуждение возможности использования частот 6700-6925 МГц операторами связи пока не начато.