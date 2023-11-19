«Роскосмос» отправит новогодние подарки на МКС 1 декабря

На предстоящий Новый год российские космонавты на Международной космической станции (МКС) получат не только подарки от родных, но и сладким сюрпризам в виде брелоков с драконами. Эту новость приводит российская служба психологической поддержки экипажа МКС.

Каждый член экипажа получит подарочные мешочки, наполненные сладостями и украшенные брелоками в форме драконов. Командиру российского отряда, Олегу Кононенко, даже предназначен большой мешок с конфетами, изготовленными специально для него. Планируется, что он поделится этим вкусным подарком с остальными членами экипажа.

Важно отметить, что подарки распространятся не только на российских космонавтов, но и на остальных участников экипажа МКС. Космический корабль «Прогресс МС-25» привезёт на станцию поздравительные открытки для астронавтов NASA, которые будут лично подписаны российским космонавтом Константином Борисовым. Он стал третьим представителем России, отправившимся в полет на американском корабле Crew Dragon в рамках программы перекрёстных полётов.