Роскосмос отреагировал на заявления об отставке главы компании Дмитрия Рогозина

В ответ на это, космическая госкорпорация отметила, что чиновник продолжит занимать свой пост, пишет РИА Новости. Более того, пресс-служба Роскосмоса отметила, что компания работает в штатном режиме и планирует ближайший запуск на 9 апреля 2021 апреля, в связи с чем «нет времени на досужие слухи и выдумки».

Напомним, что ранее именно с подачи популярного в Telegram новостного канала, в сети начали ходить разговоры о замен Рогозина одним из заместителей министра обороны России.