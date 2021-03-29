Наука и технологии
Сегодня в 09:31
Роскосмос отреагировал на заявления об отставке главы компании Дмитрия Рогозина
Если кратко — всё останется по-старому
В сети получило продолжение заявление Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», согласно которому действующий глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин должен покинуть компанию в ближайшее время.
В ответ на это, космическая госкорпорация отметила, что чиновник продолжит занимать свой пост, пишет РИА Новости. Более того, пресс-служба Роскосмоса отметила, что компания работает в штатном режиме и планирует ближайший запуск на 9 апреля 2021 апреля, в связи с чем «нет времени на досужие слухи и выдумки».
Напомним, что ранее именно с подачи популярного в Telegram новостного канала, в сети начали ходить разговоры о замен Рогозина одним из заместителей министра обороны России.