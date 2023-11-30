«Роскосмос» показал фотографию самого большого айсберга в мире

«Роскосмос» представил фотографию гигантского айсберга A23a, самого крупного в мире. Этот айсберг движется из моря Уэдделла в сторону моря Скоша, где есть риск его разрушения. Снимок был сделан российским гидрометеорологическим спутником «Метеор-М», и на нем видно, как A23a покидает море Уэдделла, покрывая расстояние в 150 км за месяц.

Этот айсберг откололся от Антарктиды ещё в 1986 году. Учёные предполагают, что в течение месяца он дойдёт до моря Скоша, где может подвергнуться разрушительному воздействию ветра, волн и тёплых вод. Айсберг, продвигаясь по Южному океану, представляет уникальное явление, захватывая внимание не только специалистов, но и широкой публики.