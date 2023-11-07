Роскосмос показал, как будет выглядеть российская замена Международной космической станции

Роскосмос показал, как будет выглядеть российская замена Международной космической станцииДизайн явно удался
Роскосмос раскрыл завесу тайны над проектом, который может стать национальной гордостью России и заменой Международной космической станции.
На выставке-форуме «Россия» в Москве, госкорпорация представила макеты Российской орбитальной станции (РОС) и космической обсерватории «Спектр-РГ», а также элементы инновационного ядерного буксира.
Экспозиция позволила впервые узреть транспортно-энергетический модуль с его монументальной ядерной энергетической установкой.
Посетители также могли оценить макеты передовых ракет «Ангара», «Амур-СПГ» и «Корона», и даже прототип многоразового крылатого ракетного блока «Крыло-СВ».
В день открытия к гостям обратились выдающиеся личности космической отрасли, включая Сергея Крикалева, исполнительного директора по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, и космонавтов, находящихся на борту МКС.
Это событие не только демонстрирует достижения России в космической сфере, но и подчеркивает ее стремление к новым горизонтам исследований и разработок, открывая новую страницу в истории освоения космоса.