Роскосмос показал Путину макет ядерного космического буксира «Зевс»

Как пишет РИА Новости, Рогозин рассказал о планах по выведению транспортно-энергетического модуль как минимум на высоту 800 м. Именно она считается самой безопасной для включения ядерного реактора.

Отметим, что впервые макет «Зевса» был показан в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021), который прошёл в июле 2021 года.

С его помощью Россия планирует совершать полёты к планетам Солнечной системы. Сообщается, что аппарат также может получить лазерное оружие, с помощью которого будет способно выводить из строя спутники потенциального противника.