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Роскосмос показал Путину макет ядерного космического буксира «Зевс»Сделал это глава госкорпорации
В сети появилась информация о том, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин продемонстрировал президенту России Владимиру Путину макет отечественного космического ядерного буксира «Зевс». Произошло это на космодроме Восточный — именно с него запланирован его запуск в 2030 году.
Как пишет РИА Новости, Рогозин рассказал о планах по выведению транспортно-энергетического модуль как минимум на высоту 800 м. Именно она считается самой безопасной для включения ядерного реактора.
Отметим, что впервые макет «Зевса» был показан в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021), который прошёл в июле 2021 года.
С его помощью Россия планирует совершать полёты к планетам Солнечной системы. Сообщается, что аппарат также может получить лазерное оружие, с помощью которого будет способно выводить из строя спутники потенциального противника.