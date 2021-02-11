Наука и технологии
Вчера в 19:36
Роскосмос показал ракету, которая на днях запустит космический корабль «Прогресс МС-16» на орбиту
Выглядит всё это дело, конечно, очень массивно
В сети появились свежие изображения ракеты «Союз-2.1а», которая уже 15 февраля должна будет запустить космический корабль «Прогресс МС-16» на орбиту. Материалами об аппарате поделился Роскосмос.
Представители госкорпорации заявили, что уже сегодня, 11 февраля 2021 года, была завершена общая сборка ракеты и космического «грузовика». Теперь остаётся лишь вывезти носитель на стартовый комплекс «Восток», после чего совершить непосредственно запуск.
Напомним, что согласно имеющимся планам, «Прогресс МС-16» доставит на Международную космическую станцию (МКС) 600 кг топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды, а также 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота. Вместе с тем космический корабль должен доставить на станцию и 1400 кг различного оборудования и материалов.