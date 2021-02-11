Роскосмос показал ракету, которая на днях запустит космический корабль «Прогресс МС-16» на орбиту

Представители госкорпорации заявили, что уже сегодня, 11 февраля 2021 года, была завершена общая сборка ракеты и космического «грузовика». Теперь остаётся лишь вывезти носитель на стартовый комплекс «Восток», после чего совершить непосредственно запуск.