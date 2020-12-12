Роскосмос показал сборку ракеты, на которой отправят 36 спутников для космического интернета OneWeb

На данный момент специалисты государственной компании уже завершили все работы, связанные со сборкой головной части ракеты, говорится на официальном сайте Роскосмоса. Именно в ней планируется разместить все 36 спутников. Также представители компании сообщили о выполнении накатки обтекателя на головную секцию.