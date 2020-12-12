Роскосмос показал сборку ракеты, на которой отправят 36 спутников для космического интернета OneWeb
На данный момент специалисты государственной компании уже завершили все работы, связанные со сборкой головной части ракеты, говорится на официальном сайте Роскосмоса. Именно в ней планируется разместить все 36 спутников. Также представители компании сообщили о выполнении накатки обтекателя на головную секцию.
Данный пуск станет первым полностью коммерческим с космодрома Восточный. Кроме того, он станет первым запуском, реализуемым компанией Arianespace для компании OneWeb с данного космодрома.
Напомним, что старт ракеты назначен на 18 декабря 2020 года. В случае успеха, новые спутники, отправленные с космодрома Восточный, примкнут к уже запущенным «собратьям». В общей же сложности планируется, что инфраструктура сети OneWeb будет насчитывать несколько сотен небольших космических аппаратов.