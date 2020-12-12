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Роскосмос показал сборку ракеты, на которой отправят 36 спутников для космического интернета OneWeb

Запуск летательного аппарата состоится уже в ближайшие дни
Российская госкорпорация Роскосмос опубликовала фото и видео, в которых показала сборку ракеты-носителя «Союз-2.1б». С её помощью планируется отправить на орбиту 36 спутников, которые станут частью глобального космического интернета OneWeb.

На данный момент специалисты государственной компании уже завершили все работы, связанные со сборкой головной части ракеты, говорится на официальном сайте Роскосмоса. Именно в ней планируется разместить все 36 спутников. Также представители компании сообщили о выполнении накатки обтекателя на головную секцию.

Данный пуск станет первым полностью коммерческим с космодрома Восточный. Кроме того, он станет первым запуском, реализуемым компанией Arianespace для компании OneWeb с данного космодрома.

Роскосмос
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Напомним, что старт ракеты назначен на 18 декабря 2020 года. В случае успеха, новые спутники, отправленные с космодрома Восточный, примкнут к уже запущенным «собратьям». В общей же сложности планируется, что инфраструктура сети OneWeb будет насчитывать несколько сотен небольших космических аппаратов.