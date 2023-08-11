Роскосмос покажет макет новейшей сверхлёгкой ракеты

Как сообщает госкорпорация в своём Telegram-канале, новая ракета будет иметь две ступени на компонентах топлива керосин и жидкий кислород. Отсутствие разгонного блока и возможность выведения полезной нагрузки на орбиту за два часа делают её уникальной.

Максимальная масса полезной нагрузки, которую ракета сможет доставить на солнечно-синхронную орбиту, составляет 600 кг.

В Роскосмосе подчеркнули, что представленный макет — это лишь один из возможных вариантов сверхлёгкой ракеты, и окончательная конфигурация ещё не утверждена. Основной задачей создания такого аппарата является развёртывание многоспутниковых систем на базе малых космических аппаратов.

Данный проект станет ещё одним шагом России в развитии космической отрасли и подтверждает стремление страны к инновациям в области космических технологий.