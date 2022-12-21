Роскосмос построит сразу два завода для выпуска новых спутников за 50 млрд рублей

Одним из самых интересных моментов был рассказ Борисова о постройке двух новых завода. Их планируется использовать для массового производства спутников. Правда, на проекты требуется в общей сложности до 50 млрд рублей.

Глава Роскосмоса отметил, что все необходимые деньги будут взяты у частных инвесторов — бюджетное финансирование пока что не рассматривается.