Роскосмос построит сразу два завода для выпуска новых спутников за 50 млрд рублей

Роскосмос построит сразу два завода для выпуска новых спутников за 50 млрд рублейНамечается масштабная стройка
Издание ведомости взяло интервью у действующего главы Роскосмоса Юрия Борисова. В рамках беседы он поделился подробностями о ближайших планах госкорпорации.
Фото: Военное обозрение
Одним из самых интересных моментов был рассказ Борисова о постройке двух новых завода. Их планируется использовать для массового производства спутников. Правда, на проекты требуется в общей сложности до 50 млрд рублей.
Глава Роскосмоса отметил, что все необходимые деньги будут взяты у частных инвесторов — бюджетное финансирование пока что не рассматривается.
Эти средства станут основой для строительства двух заводов для серийного выпуска спутников. Один в кооперации с ИСС Решетнева – возможно, в Красноярске, потому что там все компетенции. Другой – предположительно, в Московской области, потому что здесь куст других предприятий. Нужна оптимальная логистика, чтобы не возить материалы через всю страну.