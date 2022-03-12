«Роскосмос» потребовал от партнёров по МКС снять все санкции

Отмечается, что речь идёт о предприятиях «Роскосмоса»: Центре управления полётами, с которого управляется российский сегмент МКС и дублируются системы жизнедеятельности сегмента США. Под санкциями находится и ракетно-космический центр «Прогресс», на базе которого производят корабли «Союз МС», с 2010 по 2019 год являвшиеся единственным средством доставки космонавтов и астронавтов на борт МКС, а также грузовые «Прогрессы МС», осуществляющие на МКС доставку грузов, питания и топлива.

Рогозин подчеркнул, что неоднократно направлял письма руководствам Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, NASA; Канадского космического агентства, CSA; Европейского космического агентства, ESA, ASE. В них глава «Роскосмоса» неоднократно требовал ответить, в чём заключаются причины и содержание этих незаконных санкций, а также снять их.

При этом партнёры ни разу не ответили на эти требования.

«Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" направляет письменные обращения партнёрам по Международной космической станции — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA) Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale europ enne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции», — сообщил Дмитрий Рогозин.