Роскосмос пожертвует российскими космонавтами ради вывода в космос экипажа из США

”Мы постараемся помочь американским коллегам, ужать наши экипажи. Нам придётся чем-то жертвовать”, — рассказал Рогозин, также добавив, что с просьбой предоставить места для американских космонавтов к нему обратился глава NASA Джим Бранденстайн.

По словам главы ведомства, данная просьба была связана с тем, что американская сторона нуждается в “дополнительном времени, для перепроверки всех решений по аварийной системе спасения". Помимо этого он отметил, что так как Роскосмос сократит размер российских экипажей, то ведомству также придется сократить программу экспериментов на МКС.