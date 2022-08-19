Роскосмос представил новейшую систему для подавления вражеских беспилотников

За создание проекта ответственен холдинг «Российские космические системы», который входит в состав госкорпорации. Сообщается, что новинка будет использовать спутниковые снимки, спутниковую навигацию, помехоустойчивую передачу информации и её наземную обработку.

При этом отмечается, что устройство можно будет использовать не только для управления дружественными беспилотниками, но и для подавления вражеских систем.

Представители холдинга также добавили, что в систему войдут наземные мобильные радары «Волна». Они призваны усилить охрану периметра объектов, а также помочь с распознаванием и сопровождением малогабаритных объектов на расстоянии до 10 км.

Авторы проекта заявили, что на данный момент они находятся в поисках партнёров по мобильным высокоточным комплексам.