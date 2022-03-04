Роскосмос прекратил запуски всех спутников OneWeb

Также отменён запланированный на 5 марта запуск ракеты «Союз» со спутниками Oneweb. Кроме того, «Роскосмос» потребовал от правительства Великобритании, чтобы оно вышло из состава акционеров компании OneWeb из-за позиции в отношении России и поддержки санкций.

«Работы по подготовке к последующим миссиям запуска космических аппаратов OneWeb прекратить. К исполнению настоящего решения приступить немедленно», — сказал на заседании комиссии по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическими аппаратами OneWeb заместитель гендиректора по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры «Роскосмоса» Александр Лопатин.