Роскосмос пригласит Илона Маска на запуск российского космического корабля «Союз»

По крайней мере, именно это следует из свежего заявления главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, сообщает RB. Чиновник заявил, что он хотел бы увидеть на данном мероприятии сразу несколько глав космических компаний: Джеффа Безоса, Ричарда Бренсона и Илона Маска.

При этом Рогозин рассказал, что планирует отправить приглашение последнему 25 августа. Сдержал ли он в конечном итоге данное обещание — неизвестно.

Что же до причин, по которым глава госкорпорации хочет позвать на запуск «троицу энтузиастов», то это делается для подчёркивания того факта, что «космос является уникальной средой, где встречаются уникальные люди, и которые, несмотря на все проблемы, которые существуют между странами, всё равно находят возможность быть вместе».