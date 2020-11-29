Наука и технологии
Сегодня 11:04
Роскосмос признал очередной перенос запуска многострадальной ракеты "Ангара-А5"
И так последние четыре года
В сети появилось официальное подтверждение Роскосмоса о том, что запуск многострадальной ракеты “Ангара-А5” был в очередной раз перенесен. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Перенос испытательного пуска ракеты-носителя тяжелого класса произошел “по техническим причинам”, передает слова топ-менеджера РИА Новости. Также Рогозин в своем Twitter-аккаунте подтвердил факт того, что полноценный запуск “Ангара-А5” теперь запланирован на декабрь 2020 года.
Отметим, что новейшая российская разработка является достаточно многострадальной. Так, первый ее запуск состоялся еще шесть лет назад, в декабре 2014 года. Затем, начиная с 2016 года повторные пуски ракеты то и дело переносились. То же самое произошло и накануне, когда ноябрьский запуск был перенесен на декабрь.