Роскосмос признал очередной перенос запуска многострадальной ракеты "Ангара-А5"

Перенос испытательного пуска ракеты-носителя тяжелого класса произошел “по техническим причинам”, передает слова топ-менеджера РИА Новости. Также Рогозин в своем Twitter-аккаунте подтвердил факт того, что полноценный запуск “Ангара-А5” теперь запланирован на декабрь 2020 года.

Отметим, что новейшая российская разработка является достаточно многострадальной. Так, первый ее запуск состоялся еще шесть лет назад, в декабре 2014 года. Затем, начиная с 2016 года повторные пуски ракеты то и дело переносились. То же самое произошло и накануне, когда ноябрьский запуск был перенесен на декабрь.