Роскосмос раскрыл дату отправки российского космического аппарата на Луну

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Роскосмос раскрыл дату отправки российского космического аппарата на ЛунуПервая за последние 50 лет подобная миссия специалистов из России!
В Сети появилась информация о сроках запуска автоматической межпланетной станции «Луна-25». На секунду, это первый запуск российского аппарата на Луну за последние почти 50 лет.
По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, если все подготовления пройдут в штатном режиме, запуск состоится уже в конце сентября 2022 года.
Сообщается, что «Луна-25» может стать в принципе первым отечественным космическим аппаратом в современной истории России, который доберётся до естественного спутника Земли.
Специалисты также отметили, что миссия предполагает посадку спускаемого аппарата в районе южного полюса Луны.
Напомним, что ранее, 10 мая, система научных исследований и их применения Лунной программы КНР опубликовала научные данные «Чанъэ-5». Это та самая миссия, которая доставила лунный грунт на Землю.