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Роскосмос раскрыл дату отправки российского космического аппарата на Луну

Первая за последние 50 лет подобная миссия специалистов из России!
В Сети появилась информация о сроках запуска автоматической межпланетной станции «Луна-25». На секунду, это первый запуск российского аппарата на Луну за последние почти 50 лет.
Роскосмос раскрыл дату отправки российского космического аппарата на Луну

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, если все подготовления пройдут в штатном режиме, запуск состоится уже в конце сентября 2022 года.

Сообщается, что «Луна-25» может стать в принципе первым отечественным космическим аппаратом в современной истории России, который доберётся до естественного спутника Земли.

Специалисты также отметили, что миссия предполагает посадку спускаемого аппарата в районе южного полюса Луны.

Напомним, что ранее, 10 мая, система научных исследований и их применения Лунной программы КНР опубликовала научные данные «Чанъэ-5». Это та самая миссия, которая доставила лунный грунт на Землю.

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