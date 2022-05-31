Роскосмос раскрыл дату отправки российского космического аппарата на Луну

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, если все подготовления пройдут в штатном режиме, запуск состоится уже в конце сентября 2022 года.

Сообщается, что «Луна-25» может стать в принципе первым отечественным космическим аппаратом в современной истории России, который доберётся до естественного спутника Земли.

Специалисты также отметили, что миссия предполагает посадку спускаемого аппарата в районе южного полюса Луны.

Напомним, что ранее, 10 мая, система научных исследований и их применения Лунной программы КНР опубликовала научные данные «Чанъэ-5». Это та самая миссия, которая доставила лунный грунт на Землю.