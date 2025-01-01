Роскосмос рассекретил данные о миссии покорения Венеры спустя 40 лет

Запуски станций состоялись 15 и 21 декабря 1984 года на ракете-носителе «Протон-К». Миссия впервые включала аэростатный зонд для изучения внеземной атмосферы.

«Вега-1» и «Вега-2» достигли Венеры за 176–178 суток. Зонды измерили концентрацию серной кислоты в облаках, обнаружили хлор и, возможно, фосфор.

Они передавали данные на высоте 53–55 км в течение 46 часов, преодолев около 10 тыс км.

В марте 1986 года аппараты приблизились к ядру кометы Галлея на 8–9 тыс км, передав изображения и данные о составе кометной пыли.

Их работа также помогла европейскому аппарату Giotto уточнить траекторию и сблизиться с ядром на 600 км. Связь с «Вега-1» прекратилась в январе 1987 года, с «Вега-2» — в марте того же года.

Запуски станций состоялись 15 и 21 декабря 1984 года на ракете-носителе «Протон-К». Миссия впервые включала аэростатный зонд для изучения внеземной атмосферы.

«Вега-1» и «Вега-2» достигли Венеры за 176–178 суток. Зонды измерили концентрацию серной кислоты в облаках, обнаружили хлор и, возможно, фосфор.

Они передавали данные на высоте 53–55 км в течение 46 часов, преодолев около 10 тыс км.

В марте 1986 года аппараты приблизились к ядру кометы Галлея на 8–9 тыс км, передав изображения и данные о составе кометной пыли.

Их работа также помогла европейскому аппарату Giotto уточнить траекторию и сблизиться с ядром на 600 км. Связь с «Вега-1» прекратилась в январе 1987 года, с «Вега-2» — в марте того же года.