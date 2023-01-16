Роскосмос рассказал, какие спутники запустит на орбиту в 2023 году

По словам представителей Главкосмоса, дочернего предприятия Роскосмоса, два спутника ГЛОНАСС-К и один ГЛОНАСС-К2 будут запущены уже в этом году. Кроме того, на орбиту будут выведены различные спутники дистанционного зондирования Земли: «Кондор-ФКА», «Арктика-М», «Обзор-Р», «Ресурс-П», «Электро-Л», два «Метеора-М» и две «Ионосферы».

Также нас ждёт запуск станции «Луна-25» и десяти наноспутников. Они будут осуществляться с космодрома Плесецк с помощью ракет семейства «Ангара», в частности, лёгкой «Ангары-1.2» и тяжёлой «Ангары-А5».

Стоит отметить, что пока неясно, запуск к МКС двух пилотируемых кораблей «Союз МС» и четырёх грузовых «Прогресс МС» планируется до или после изменения программы полётов. Даты запусков пока не объявлены.