Роскосмос рассказал, каким будет новый логотип госкорпорации

На данный момент логотип компании представляет из себя изображение красной стрелки, символизирующей ракету, на сером эллипсе, который представляет орбиту, на фоне тёмно-синего круга.

Ожидается, что в новом лого круг будет удалён, а оформление — изменено. К слову, в мае 2022 года логотип Роскосмоса уже был временно изменён на красную звезду в память о погибших войне и в честь достижений в космосе.

Накануне представители госкорпорации рассказали, что запуск лунной миссии «Луна-25» был перенесён с июля на август 2023 года.

Стоит напомнить, что ещё в 2015 году были объявлены победители конкурса «Восточный — наш космодром» в номинациях «Логотип» и «Слоган».