Роскосмос рассказал, каким будет новый логотип госкорпорации

09:25, 01 июня 2023
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Роскосмос рассказал, каким будет новый логотип госкорпорацииУзнаваемость сохранится
Российская госкорпорация Роскосмос раскрыла планы об изменении своего логотипа.
На данный момент логотип компании представляет из себя изображение красной стрелки, символизирующей ракету, на сером эллипсе, который представляет орбиту, на фоне тёмно-синего круга.
Ожидается, что в новом лого круг будет удалён, а оформление — изменено. К слову, в мае 2022 года логотип Роскосмоса уже был временно изменён на красную звезду в память о погибших войне и в честь достижений в космосе.
Накануне представители госкорпорации рассказали, что запуск лунной миссии «Луна-25» был перенесён с июля на август 2023 года.
Стоит напомнить, что ещё в 2015 году были объявлены победители конкурса «Восточный — наш космодром» в номинациях «Логотип» и «Слоган».