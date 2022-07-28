«Роскосмос» рассказал о выгоде от орбитальных полётов на «Союзе МС»

Как отмечается, стоимость запуска Crew Dragon — $210 млн, Starliner — $345 млн. Экипаж каждого из этих кораблей состоит из 4 человек, значит, стоимость полёта одного космонавта на первом изделии составит $87 млн, а на втором — $53 млн.

«Уже сейчас транспортная система на базе транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" экономически эффективнее, и цена для астронавтов или космических туристов во многом зависит от дополнительных услуг и рыночной конъюнктуры», — рассказали в «Агате».