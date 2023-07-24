«Роскосмос» разработает правила «космического» движения

Космическое движение может быть регулировано международными правилами в течение следующих пяти лет, заявил глава «Роскосмоса», Александр Блошенко. Эти правила будут аналогичны тем, что существуют для воздушного движения. По планам различных космических стран, к 2030 году на орбите Земли может быть более 100 тысяч спутников.

Однако Блошенко не согласен с утверждением, будто космос огромен и «места хватит всем». Он указывает на то, что орбиты ограничены, и «перенаселение» может привести к опасным ситуациям. Это подразумевает риск столкновений и конфликтов между космическими объектами.

Планирование и регулирование космической активности становится все более актуальным, поскольку все больше стран и частных компаний занимаются космическими миссиями и запусками спутников. Создание международных правил может помочь избежать хаоса и обеспечить безопасность в космическом пространстве.