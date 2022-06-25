«Роскосмос» сообщил о будущих испытаниях спутников персональной связи «Гонец»

Спутники будут полностью основаны на отечественной электронной компонентной базе. «Гонец-М1» предназначены для радиотелефонной связи, передачи данных, межмашинного взаимодействия и интернета вещей.

Всего низкоорбитальная спутниковая система «Гонец-Д1М» состоит из 12 спутников. Их применяют для обеспечения связи и глобальной передачи данных, в том числе в удалённые и труднодоступные районы. Также эти спутники используются для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.