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«Роскосмос» сообщил о будущих испытаниях спутников персональной связи «Гонец»Они пройдут в 2028 году
«Роскосмос» намерен провести испытания системы персональной спутниковой связи и передачи данных «Гонец-М1» в 2028 году. Сначала спутники должны были развернуть на орбите в 2025 году с помощью ракет «Союз-2».
Спутники будут полностью основаны на отечественной электронной компонентной базе. «Гонец-М1» предназначены для радиотелефонной связи, передачи данных, межмашинного взаимодействия и интернета вещей.
Всего низкоорбитальная спутниковая система «Гонец-Д1М» состоит из 12 спутников. Их применяют для обеспечения связи и глобальной передачи данных, в том числе в удалённые и труднодоступные районы. Также эти спутники используются для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.