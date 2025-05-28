Роскосмос создаст систему доставки грузов на Марс

В «Роскосмосе» рассказали о разработке транспортной системы с ядерной энергетической установкой. Эта технология позволит доставлять до 10 тонн полезной нагрузки на околомарсианскую орбиту. По словам главы корпорации Дмитрия Баканова, такие системы станут важным этапом в освоении Красной планеты.

Баканов отметил, что Россия решает сложные задачи, связанные с межпланетными перевозками. Разработка транспортной системы рассматривается как значительный шаг в этом направлении. Новая технология должна помочь не только с доставкой грузов, но и с созданием более устойчивой инфраструктуры для марсианских миссий.

Ядерный двигатель выбрали как альтернативу традиционным методам, которые не позволяют перевозить большие объёмы грузов к дальним планетам. Специалисты считают, что этот подход откроет больше возможностей для освоения Марса, включая доставку оборудования и обеспечение экспедиций.