«Роскосмос» создаст систему подключения мобильного телефона к сети даже без сотовых станций рядом

«Роскосмос» создаст систему подключения мобильного телефона к сети даже без сотовых станций рядомЗа счёт прямого спутникового канала
Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко на конгрессе «Сфера» сообщил, что ведомство готовится к созданию системы прямого подключения мобильных телефонов к сети даже при отсутствии рядом сотовой инфраструктуры.
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Технология называется direct-to-cell, direct-to-mobile, что в переводе означает «прямо к сотовому/мобильному». Эта технология позволяет абонентам напрямую подключаться к сотовой сети со спутника, с помощью прямого канала связи. Для этого не нужна сотовая станция.
Сегодня в мире есть много инициатив, связанных с попыткой получить прямой доступ к мобильному телефону со спутника и предоставлением прямого канала связи без отдельного абонентского оборудования. В этом году мы открываем работу по системному проектированию облика такой группировки.
Технология называется direct-to-cell, direct-to-mobile. Мы хотим идти в ногу со временем и заложить необходимые проектные решения для того, чтобы иметь такую систему на низких орбитах и обеспечить качественно новый уровень предоставления услуг массовому потребителю.