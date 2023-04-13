«Роскосмос» создаст систему подключения мобильного телефона к сети даже без сотовых станций рядом

Сегодня в мире есть много инициатив, связанных с попыткой получить прямой доступ к мобильному телефону со спутника и предоставлением прямого канала связи без отдельного абонентского оборудования. В этом году мы открываем работу по системному проектированию облика такой группировки.



Технология называется direct-to-cell, direct-to-mobile. Мы хотим идти в ногу со временем и заложить необходимые проектные решения для того, чтобы иметь такую систему на низких орбитах и обеспечить качественно новый уровень предоставления услуг массовому потребителю.



