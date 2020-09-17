Роскосмос сравнил спутник Юпитера с Марсом и Луной по привлекательности создания базы

Так, по словам представителя компании, специалисты Роскосмоса причисляют спутник Юпитера к числу наиболее привлекательных мест, где инженеры могли бы создать обитаемую базу. В этом плане небесное тело даже поставили в один ряд с Луной и Марсом.

В числе факторов, которые делают Каллисто благоприятным местом для постройки базы, называют большое количество водяного льда на спутнике Юпитера — под ним, по словам ученых, скрывается огромный незамерзающий океан. К тому же на спутнике была зафиксирована сейсмическая активность, что указывает на то, что у него имеется горячее центральное ядро.