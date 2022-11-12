Роскосмос увеличил срок службы российских спутников

По словам руководителя госкорпорации, увеличение срока службы космических аппаратов стало возможным за счёт «структурированию службы качества, ключевым показателям эффективности для руководителей предприятий и усилению ответственности их заместителей по качеству».

Вместе с тем Борисов отметил, что «безаварийность российских космических пусков с 2015 года выросла на 7%», достигнув практически 100%. Если говорить о среднем сроке службы российских космических аппаратов, то теперь это 6,9 лет для низкоорбитальных спутников и до 12,8 года для высокоорбитальных.

Напомним, что ранее в ноябре Роскосмос заявил об успешных испытаниях в тепловакуумной камере четвёртого российского спутника гидрометеорологического обеспечения «Электро-Л».