«Роскосмос» вернёт на землю повреждённый корабль «Союз МС-22» в беспилотном режиме

Как сообщается, это произойдёт 28 марта. Корабль приземлится в Казахстане. Причём отстыковка от МКС и возврат на Землю будут осуществляться в беспилотном режиме. Корабль доставит 218 кг грузов, а также результаты научных экспериментов и оборудование МКС для анализа или повторного использования.