Наука и технологии
03:33, 26 марта 2023
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«Роскосмос» вернёт на землю повреждённый корабль «Союз МС-22» в беспилотном режиме

С грузом на борту

Госкорпорация «Роскосмос» сообщила, когда на Землю вернётся повреждённый грузовой корабль «Союз МС-22».

«Роскосмос» вернёт на землю повреждённый корабль «Союз МС-22» в беспилотном режиме

Фото: Universemagazine.com

Как сообщается, это произойдёт 28 марта. Корабль приземлится в Казахстане. Причём отстыковка от МКС и возврат на Землю будут осуществляться в беспилотном режиме. Корабль доставит 218 кг грузов, а также результаты научных экспериментов и оборудование МКС для анализа или повторного использования.

Расстыковка корабля от модуля «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции (МКС) — в 12:57 мск. Посадка спускаемого аппарата в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган — в 14:45 мск.

Роскосмос
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