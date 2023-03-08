23:15, 08 марта 2023
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Роскосмос впервые показал отделение первой ступени тяжёлой ракеты «Протон-М»Но сам пуск специалисты почти не видели из-за погоды
Роскосмос впервые показал на видео момент отделения первой ступени от тяжёлой ракеты «Протон-М».
Фото: Wallbox.ru
Запуск ракеты состоялся 5 февраля. «Протон-М» вывела на орбиту метеоспутник «Электро-Л».
5 февраля с Байконура запущен метеоспутник «Электро-Л». На орбиту его вывела ракета «Протон-М». Правда, суровая степная погода внесла свои коррективы, пуск мы почти не видели.
Роскосмос