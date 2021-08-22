Роскосмос всё же запустил спутники космического интернета OneWeb после двух переносов

Об этом сообщается на официальном сайте госкорпорации. Произошло это буквально сегодня в 01:13:40 по московскому времени. Роскосмос запустил ракету-носитель «Союз-2.1б», которая и доставила на орбиту порядка 34 спутников OneWeb, необходимых для обеспечения скоростного доступа в интернет по всему миру. Выводом спутников на целевые орбиты занимался разгонный блок «Фрегат».

Напомним, что переносился пуск спутников связи с космодрома Байконур два раза. Так, изначально запуск планировался в ночь на пятницу, но впоследствии его перенесли на 21 августа, после чего на 22.