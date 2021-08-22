Наука и технологии
Сегодня в 14:57

Роскосмос всё же запустил спутники космического интернета OneWeb после двух переносов

Доставлено на орбиту было 34 спутника
Представители Роскосмоса объявили о том, что с пусковой установки № 6 стартовой площадки № 31 космодрома Байконур был осуществлен запуск спутников космического интернета OneWeb.
Роскосмос всё же запустил спутники космического интернета OneWeb после двух переносов

Об этом сообщается на официальном сайте госкорпорации. Произошло это буквально сегодня в 01:13:40 по московскому времени. Роскосмос запустил ракету-носитель «Союз-2.1б», которая и доставила на орбиту порядка 34 спутников OneWeb, необходимых для обеспечения скоростного доступа в интернет по всему миру. Выводом спутников на целевые орбиты занимался разгонный блок «Фрегат».

Напомним, что переносился пуск спутников связи с космодрома Байконур два раза. Так, изначально запуск планировался в ночь на пятницу, но впоследствии его перенесли на 21 августа, после чего на 22.