Роскосмос вывел на стартовый стол пилотируемую ракету «Союз»

Космический корабль «Союз МС-24» собран и готов к запуску на ракете «Союз-2.1а». Он был доставлен на стартовую площадку на космодроме Байконур. Теперь специалисты готовы начать работы по расписанию перед первым запуском.

На борту ракеты были добавлены изображения, отмечая важные события, такие как юбилей Новосибирска и Московского Художественного театра, а также память о Сергее Афанасьеве и выставке-форуме «Россия». Корабль «Союз МС-24» отправится на Международную космическую станцию (МКС), вместе с новой долгосрочной экспедицией.

Эта миссия включает командира отряда космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко, который станет четвёртым репортёром ТАСС на орбите, космонавта Николая Чуба и астронавта NASA Лорел О’Хару. Ожидается, что Олег Кононенко может установить новый рекорд, проведя более тысячи суток в космосе. Старт запланирован на 15 сентября в 18:44 по московскому времени.