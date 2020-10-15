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Роскосмос задумался о внесении полета российского космического корабля в Книгу рекордов Гиннеса
Рекорд стал реальным благодаря сверхбыстрой двухвитковой схеме полета
Как стало известно, Роскосмос задумался о внесении полета российского космического корабля “Союз МС-17” в Книгу рекордов Гиннеса.
Представители госкорпорации заявили, что полет “Союза” установил новый рекорд скорости, добравшись со стартовой площадки до МКС всего лишь за 3 часа 3 минуты, передает Лента.ру. В связи с этим Роскомос подумает о том, чтобы подать заявку на регистрацию достижения в самой популярной книге рекордов планеты.
Напомним, что старт космического корабля состоялся 14 октября 2020 в 08:45 по Московскому времени с космодрома Байконур. А уже в 11:53 произошла финальная стыковка аппарата с Международной космической станцией. По заявлениями специалистов Роскосмоса, полет произошел по сверхбыстрой двухвитковой схеме.