Роскосмос займётся отправкой кораблей к дальним планетам

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Роскосмос займётся отправкой кораблей к дальним планетамИ изучением данного вопроса
В Сети появилась информация о свежем сотрудничестве госкорпорации Роскосмос с Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук. В рамках него они займутся изучением вопроса космических полётов к дальним планетам.
Сообщается, что в рамках проекта специалисты займутся аналитическими и экспериментальными исследованиями. Их целью станет создание систем управления медицинскими данными.
Контракт предусматривает теоретическое и экспериментальное обоснование методов и средств управления радиационным риском при осуществлении пилотируемых межпланетных космических полётов, изучение перспективных фармакологических и нефармакологических средств профилактики и исследование влияния на биологические объекты гипомагнитных условий.
Роскосмос
Вместе с тем ожидается, что учёные изучат вопрос автономной диагностики и экспертной оценки состояния здоровья, а также возможности применения роботизированных систем при оказании медицинской помощи членам экипажа.