Роскосмос займётся отправкой кораблей к дальним планетам

И изучением данного вопроса

В Сети появилась информация о свежем сотрудничестве госкорпорации Роскосмос с Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук. В рамках него они займутся изучением вопроса космических полётов к дальним планетам.