Роскосмос займётся технологиями для беспилотников

По словам чиновника, инженеры компании активно занимаются разработкой и созданием систем управления и связи для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом ведутся соответствующие работы в Научно-производственном объединении (НПО) им. Николая Семихатова.

Стоит отметить, что объединение также известно как место, в котором разрабатываются цифровые системы управления для ракет космического назначения и беспилотного трамвая.

Напомним, что в июле 2021 года из доклада сотрудников Московского авиационного института стало известно, что отечественные учёные предложили отправить беспилотный вертолёт на Венеру. Целью миссии должно стать проведение научно-исследовательских работ.