«Роскосмос» заключил договор с НАСА о выходе российских космонавтов в космос с американской части МКС

«Роскосмос» заключил договор с НАСА о выходе российских космонавтов в космос с американской части МКСПодписаны и другие дополнения
В 2022 году госкорпорация «Роскосмос» подписала контракт с NASA о подготовке российских космонавтов к выходам в открытый космос с американской части МКС.
Фото: Nasa.gov
Когда конкретно начнутся эти выходы, не уточняется. Также среди дополнений, подписанных в прошлом уже году, соглашение о подготовке американских астронавтов для перекрёстных полётов, поддержке персонала NASA при работе американских специалистов на космодроме Байконур во время пусков кораблей "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21".
«В 2022 году Роскосмос по контракту с NASA продолжил оказание услуг по инженерной поддержке функционально-грузового блока "Заря" на МКС, а также подписал ряд дополнений к контракту с NASA: …по подготовке российских космонавтов к внекорабельной деятельности и робототехнике на американском сегменте станции», — сказано в сообщении «Роскосмоса».