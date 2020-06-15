Роскосмос запатентовал новый спутник-шпион

Так, в описании самого патента говорится о том, что новейшая разработка российских инженеров создана с прицелом на дальнейшие наблюдения за полетом космических аппаратов и их инспекции в процессе полета. Как пример подобной деятельности спутника-шпиона, называется сближение с космическим аппаратом для того, чтобы выявить его предназначения, оценки технических характеристик либо поиска новых технологических решений.

”Целью настоящего изобретения является исключение возможности обнаружения приближающегося космического аппарата-инспектора. Указанная цель достигается в заявляемом способе инспекции космических аппаратов в области околокруговых орбит, согласно которому космический аппарат-инспектор (КАИ) выводят на опорную орбиту, корректируют положение КАИ до совпадения аргументов широты КАИ и инспектируемого космического аппарата (ИКА), выполняют автономное сближение КАИ с ИКА и осуществляют инспекцию, причем опорную орбиту выбирают в плоскости и ниже орбиты ИКА, автономное сближение выполняют при наблюдении ИКА в пассивном режиме из положения в зенит”, — говорится в описании разработки в бюллетене Роспатента.