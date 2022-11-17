Роскосмос запланировал выпускать по одному спутнику или космическому аппарату в день

Борисов рассказал, что «на данный момент мы производим 15 спутников в год, технически есть возможность увеличить производство до 40». Но даже этого ему показалось — серийное производство должно привести к сборке «одного спутника в день».

Для того, чтобы достичь поставленных целей, будет необходимо обеспечить научную, технологическую и производственную готовность участвующих в процессе основных предприятий. Также важным моментом станет перестройка логистики на новый лад, со смежными производствами и подготовкой новых кадров.

Напомним, что глава Роскосмоса заявил, что создание спутника за 18 месяцев «никуда не годится». В связи с этим он даже призвал отставание в данном вопросе.